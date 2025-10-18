Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais
Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais samedi 18 octobre 2025.
Flamenco Masterclass au salon La Cuadra
Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Stage de flamenco avec IRENE OLIVARES au mas d’agenais
niveau débutant et intermédiaire
Sur Réservation.
Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43
English : Flamenco Masterclass au salon La Cuadra
Flamenco workshop with IRENE OLIVARES at mas d’agenais
beginner and intermediate levels
By reservation only.
German : Flamenco Masterclass au salon La Cuadra
Flamenco-Kurs mit IRENE OLIVARES in Le Mas d’Agenais
anfänger- und Mittelstufe
Auf Reservierung.
Italiano :
Laboratorio di flamenco con IRENE OLIVARES al mas d’agenais
livello principiante e intermedio
Solo su prenotazione.
Espanol : Flamenco Masterclass au salon La Cuadra
Taller de flamenco con IRENE OLIVARES en mas d’agenais
nivel principiante e intermedio
Sólo con reserva previa.
