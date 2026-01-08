Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais
Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais samedi 31 janvier 2026.
Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Stage de flamenco avec MARIA CANEA au Mas d’Agenais
niveau débutant et intermédiaire
Sur Réservation.
Niveau débutant et intermédiaire
Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43
English : Flamenco Masterclass au salon La Cuadra
Flamenco workshop with MARIA CANEA at Mas d’Agenais
beginner and intermediate levels
By reservation only.
