Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais

Flamenco Masterclass au salon La Cuadra

Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais samedi 31 janvier 2026.

Flamenco Masterclass au salon La Cuadra

Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Stage de flamenco avec MARIA CANEA au Mas d’Agenais
niveau débutant et intermédiaire
Sur Réservation.
Stage de flamenco avec MARIA CANEA au Mas d’Agenais
Niveau débutant et intermédiaire
Sur Réservation.   .

Rue de la Rose Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 78 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Flamenco Masterclass au salon La Cuadra

Flamenco workshop with MARIA CANEA at Mas d’Agenais
beginner and intermediate levels
By reservation only.

L’événement Flamenco Masterclass au salon La Cuadra Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Val de Garonne