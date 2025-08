Flamenco Show de Nati James Peniche Marcounet Paris

Flamenco Show de Nati James Peniche Marcounet Paris mercredi 15 octobre 2025.

Artiste pluridisciplinaire, Nati James est danseuse de flamenco, chorégraphe.

Elle collabore avec de nombreux artistes et créateurs : Myd & Maskey-Voyou (Paris 2024), Mia Frye, Blanca Li, Alaïa, mais aussi avec José Mercé, pour les clips de son album « Oripando » (2022), Mala Rodriguez & Tomatito.

Danseuse dans l’Opera Carmen, et « La Traviata » (Macerata Opera Festival-Italie), Nati James se produit également au Tablao Alvarez Quintero (Sevilla), dans les festivals et scènes internationales et fusionne les univers Electro Flamenco pour sismographier sa danse.

Elle produit en 2017 ¡ Asín Sí ! premier opus « Nati James Orchestra »- Jazz flamenco fusion.

Ce soir, guitare et voix flamenca se mêlent à la transe de la danse avec énergie et l’émotion du flamenco.

De la Solea, à la bulerias… « Sentimiento, Arte, flamencura »

Une experience immersive Flamenca dans l’univers des tablaos Andalous.

Sensibilité, force et magie sont convoquées par la danse authentique de la Nati.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Prévente standard : 15 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris