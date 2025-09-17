Flamencokids cours de danse Flamenco enfants Ibérica Seclin Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Flamencokids cours de danse Flamenco enfants Ibérica Seclin Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin mercredi 17 septembre 2025.

Flamencokids cours de danse Flamenco enfants Ibérica Seclin Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 17 septembre 2025 – 3 juin 2026, certains mercredis Tarif annuel : 140€ + 10€ adhésion – 30 séances à l’année

Inscriptions via le lien Hello Asso

En partenariat avec la Peña Estrella flamenco à Lille, Ibérica propose un cours hebdomadaire pour enfants 14-14h45 (5 à 9 ans) / 15-15h45 (+10ans) les mercredis (hors vacances scolaires).

En partenariat avec la Peña Estrella flamenco à Lille, Ibérica propose un cours hebdomadaire pour enfants 14-14h45 (5 à 9 ans) / 15-15h45 (+10ans) les mercredis (hors vacances scolaires).

DATES 2025-26 :

17,24/09 – 01,08,15/10 – 05,12,19,26/11 – 03,10,17/12 – 07,14,21,28/01 – 04,11/02 – 4,11,18,25/03 – 01,08,29/04 – 06,13,20,27/05 – 03/06

Viens faire un essai sans engagement : 1er cours gratuit ! A bailar Niños Olé !

NB : LES COURS organisés par Ibérica sont TOUS donnés par des artistes confirmés en activité, qui peuvent justifier d’une réelle expérience, d’une activité régulière dans l’année de pratique de l’art.

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Infos : [https://iberica.info/](https://iberica.info/)

Inscriptions : [https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-flamenco-kids-2025-2026-non-prevente](https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-flamenco-kids-2025-2026-non-prevente)

Contact : [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr)

Facebook : [https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel](https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel)

Vidéo : [https://www.youtube.com/watch?v=QF7_uxQhRJw&t=127s](https://www.youtube.com/watch?v=QF7_uxQhRJw&t=127s)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T15:45:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-flamenco-kids-2025-2026-non-prevente

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord