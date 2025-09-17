FLAMENCOKIDS Cours de danse Flamenco enfants – Peña Estrella Flamenco à Lille Centre de danse Le Plateau/Crasto Lille

FLAMENCOKIDS Cours de danse Flamenco enfants – Peña Estrella Flamenco à Lille Centre de danse Le Plateau/Crasto Lille 17 septembre 2025 – 3 juin 2026, certains mercredis Inscription obligatoire via le lien Hello Asso

La PEÑA ESTRELLA FLAMENCO à LILLE propose un cours hebdomadaire pour enfants (5 à 11 ans) de 17h30 à 18h15 les mercredis (hors vacances scolaires)

DATES 2025-26 :

17,24/09 – 01,08,15/10 – 05,12,19,26/11 – 03,10,17/12 – 07,14,21,28/01 – 04,11/02 – 04,11,18,25/03 – 01,08,29/04 – 06,13,20,27/05 – 03/06

Viens faire un essai sans engagement : 1er cours gratuit ! A bailar Niños Olé !

NB : Les cours organisés par la Peña Estrella sont tous donnés par des artistes confirmés, en activité, qui peuvent justifier d’une réelle expérience, d’une activité régulière dans l’année de pratique de l’art.

FONCTIONNEMENT – TENUE

> Merci de vous présenter 5′ en AMONT DE CHAQUE COURS

> Les parents déposent les enfants à l’entrée de la salle de cours et reviennent à 18h15 les chercher (Aucun parent ne pourra rester et assister au cours pour ne pas perturber son déroulement)

> TENUE et CHAUSSURES : Les professeurs vous indiqueront les tenues ou chaussures à acheter, ou ils pourront vous être proposés à la location (en fonction des orientations annuelles et stocks disponibles)

> POUR LES ESSAIS : Tenue ample et « à l’aise », chaussures plates.

LA PEÑA ESTRELLA FLAMENCO A LILLE

La Peña Estrella promeut la culture Flamenco à Lille à travers des cours de Danse, chant, guitare et cajon, technique ainsi que des spectacles. Fondée par Patricia WARTELLE la « Mama » du Flamenco qui a soutenu cet art à Lille depuis 1984 à travers de nombreuses manifestations, c’est aujourd’hui sa fille Estrella qui a repris le Flambeau accompagnée d’une équipe d’intervenants passionnés.

Adultes et Enfants s’y retrouvent dans la bonne humeur afin d’aborder sereinement l’enseignement de la musique, du chant ou de la danse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-17T17:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T18:15:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/pena-estrella/adhesions/2025-26-cours-pena-estrella-inscriptions-non-preventes-1 http://penaestrella.fr/ penaestrella@outlook.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064562417183#

Centre de danse Le Plateau/Crasto 81 rue de Trévise 59000 Lille Lille-Moulins Lille 59024 Nord