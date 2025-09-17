Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin

Flamenc’tonic’ cours cardio flamenco fitness Ibérica Seclin Hauts de France Ibérica Centre de Culture, Art et Danse Seclin 17 septembre 2025 – 3 juin 2026, certains mercredis Tarifs : 4**/5€ la séance de 45′ – 35**/45€ (10 cours) – 85**/130€ (année)

** tarifs réduits pour Seclinois et adhérents Ibérica et Associations Flamencas. Fiche d’inscription à remplir obligatoirement via le lien Hello Asso

Cette activité s’adresse à toutes les personnes souhaitant se dépenser sur de l’excellente musique à travers des gestuelles Flamencas et bien au-delà !

Concept inventé par notre Estrella La Peli, qui s’adresse à toutes les personnes souhaitant se dépenser sur de l’excellente musique à travers des gestuelles Flamencas et bien au-delà ! Pas besoin de chaussures Flamenco, le tout dans la joie et la bonne humeur, ça va bouger !

Estrella La Peli de Linares, chorégraphe et danseuse professionnelle, dirige artistiquement le contenu des enseignements et les équipes d’intervenants.

LES MERCREDIS à 19h (hors vacances) : Soyez en FORME !

Dates non confirmées : 17, 24/09 – 01, 08, 15/10 – 05, 12, 19, 26/11 – 03, 10, 17/12 – 07, 14, 21, 28/01 –

Date de Reprise assurée : 04, 11/02 – 4, 11, 18,2 5/03 – 01, 08, 29/04 – 06, 13, 20, 27/05 – 03/06

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche

Inscriptions : [https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/flamenc-tonic-fiche-d-inscription-iberica-centre-culture-art-et-danse-2025-26](https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/flamenc-tonic-fiche-d-inscription-iberica-centre-culture-art-et-danse-2025-26)

Site : [https://iberica.info/](https://iberica.info/)

Contact : [iberica@live.fr](mailto:iberica@live.fr)

Facebook : [https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel](https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel)

Vidéo : [https://youtu.be/yo_LrDGQbxQ?si=6iwfE00F0qNeIMdb](https://youtu.be/yo_LrDGQbxQ?si=6iwfE00F0qNeIMdb)

Ibérica Centre de Culture, Art et Danse 160 rue des martyrs 59113 Seclin Seclin 59113 Nord