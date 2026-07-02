FLAMING CREATURES, LATIFA LAÂBISSI, CCN de Rennes et de Bretagne, Rennes
mercredi 18 novembre 2026 · CCN de Rennes et de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
FLAMING CREATURES, LATIFA LAÂBISSI 18 – 21 novembre CCN de Rennes et de Bretagne Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-18T21:00:00+01:00 – 2026-11-18T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00 – 2026-11-21T19:00:00+01:00
Dans ce nouvel opus, la chorégraphe et danseuse Latifa Laâbissi se laisse traverser par une multitude de voix et de ritournelles de tous horizons.
Accompagnée de Walid Ben Selim, poète et chanteur, elle convoque une assemblée de figures flamboyantes, dont les voix ont porté des mélodies qui ont traversé le temps. Ces ritournelles sont à la fois des objets communs – gemmes des cultures populaires constamment en circulation – et des marqueurs intimes, héritage immatériel inscrit dans nos mémoires et histoires personnelles.
CCN de Rennes et de Bretagne 38 Rue Saint-Melaine, 35000 Rennes Rennes 35706 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4230 »}]
Accompagnée de Walid Ben Selim, poète et chanteur, la chorégraphe Latifa Laâbissi convoque une assemblée de figures flamboyantes, dont les voix ont porté des mélodies qui ont traversé le temps. danse
Marianne Barthélémy / AKBerlin
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