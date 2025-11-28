Flamme de l’Armagnac à L’Encantada L’Encantada Vic-Fezensac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Flamme de l’Armagnac à L’Encantada

L’Encantada 48 route d’Auch Vic-Fezensac Gers

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Repas au pied de l’alambic.

Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30

2025-11-28

Distillation à L’Encantada. Venez partager un moment convivial au pied de l’alambic.
Repas, Atelier sensoriels et découverte de l’Armagnac.
L’Encantada 48 route d’Auch Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 6 65 56 27 42  vincent.cornu@lencantada.fr

English :

Distillation at L’Encantada. Come and share a convivial moment at the foot of the still.
Meals, sensory workshops and discovery of Armagnac.

German :

Destillation in L’Encantada. Genießen Sie einen geselligen Moment am Fuße des Destillierapparats.
Essen, sensorische Workshops und Entdeckung des Armagnac.

Italiano :

Distillazione a L’Encantada. Venite a condividere un momento di convivialità ai piedi dell’alambicco.
Pasto, laboratorio sensoriale e scoperta dell’Armagnac.

Espanol :

Destilación en L’Encantada. Venga a compartir un momento de convivencia al pie del alambique.
Comida, taller sensorial y descubrimiento del Armagnac.

