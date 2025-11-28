Flamme de l’Armagnac à L’Encantada L’Encantada Vic-Fezensac
Flamme de l’Armagnac à L’Encantada L’Encantada Vic-Fezensac vendredi 28 novembre 2025.
Flamme de l’Armagnac à L’Encantada
L’Encantada 48 route d’Auch Vic-Fezensac Gers
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Repas au pied de l’alambic.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-28
Distillation à L’Encantada. Venez partager un moment convivial au pied de l’alambic.
Repas, Atelier sensoriels et découverte de l’Armagnac.
.
L’Encantada 48 route d’Auch Vic-Fezensac 32190 Gers Occitanie +33 6 65 56 27 42 vincent.cornu@lencantada.fr
English :
Distillation at L’Encantada. Come and share a convivial moment at the foot of the still.
Meals, sensory workshops and discovery of Armagnac.
German :
Destillation in L’Encantada. Genießen Sie einen geselligen Moment am Fuße des Destillierapparats.
Essen, sensorische Workshops und Entdeckung des Armagnac.
Italiano :
Distillazione a L’Encantada. Venite a condividere un momento di convivialità ai piedi dell’alambicco.
Pasto, laboratorio sensoriale e scoperta dell’Armagnac.
Espanol :
Destilación en L’Encantada. Venga a compartir un momento de convivencia al pie del alambique.
Comida, taller sensorial y descubrimiento del Armagnac.
L’événement Flamme de l’Armagnac à L’Encantada Vic-Fezensac a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan