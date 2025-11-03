Flamme de l’Armagnac au Château de Millet Château de Millet Eauze

Flamme de l’Armagnac au Château de Millet Château de Millet Eauze lundi 3 novembre 2025.

Flamme de l’Armagnac au Château de Millet

Château de Millet 3356 route de Parleboscq Eauze Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-03

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-03

-Visite de la distillerie, découverte de l’alambic armagnacais

Tous les jours, ouvert à tous sans réservation.



-5 Repas festifs autour de l’alambic

Déjeuner Sam. 22 nov. ; Dîner Sam. 22 nov, Déjeuner Dim. 23 nov. ;

Dîner vendredi 28 et samedi 29 nov.

.

Château de Millet 3356 route de Parleboscq Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 87 91 info@chateaudemillet.com

English :

-Visit the distillery and discover the Armagnac still

Daily, open to all without reservation.



-5 Festive meals around the still

Lunch Sat. Nov. 22 ; Dinner Sat. Nov. 22, Lunch Sun. Nov. 23 ;

Dinner Friday 28 and Saturday 29 Nov.

German :

-Besichtigung der Destillerie, Entdeckung des Armagnac-Destillierapparats

Täglich, für alle ohne Reservierung zugänglich.



-5 Festliche Mahlzeiten rund um den Destillierapparat

Mittagessen Sa. 22 Nov. ; Abendessen Sa. 22 Nov., Mittagessen So. 23 Nov. ;

Abendessen Fr. 28. und Sa. 29 Nov.

Italiano :

-Visitate la distilleria e scoprite l’alambicco dell’Armagnac

Tutti i giorni, aperto a tutti senza prenotazione.



-5 pasti festivi intorno all’alambicco

Pranzo sab. 22 nov; cena sab. 22 nov, pranzo dom. 23 nov;

Cena venerdì 28 e sabato 29 novembre.

Espanol :

-Visite la destilería y descubra el alambique de Armagnac

Todos los días, abierto a todos sin reserva previa.



-5 comidas festivas en torno al alambique

Almuerzo sáb. 22 nov ; Cena sáb. 22 nov, Almuerzo dom. 23 nov ;

Cena viernes 28 y sábado 29 de noviembre.

L’événement Flamme de l’Armagnac au Château de Millet Eauze a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan