Flamme de l’Armagnac au Château de Millet Château de Millet Eauze

Château de Millet 3356 route de Parleboscq Eauze Gers
Début : 2025-11-03
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-03
-Visite de la distillerie, découverte de l’alambic armagnacais
Tous les jours, ouvert à tous sans réservation.
-5 Repas festifs autour de l’alambic
Déjeuner Sam. 22 nov. ; Dîner Sam. 22 nov, Déjeuner Dim. 23 nov. ;
Dîner vendredi 28 et samedi 29 nov.
Château de Millet 3356 route de Parleboscq Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 87 91 info@chateaudemillet.com
English :
-Visit the distillery and discover the Armagnac still
Daily, open to all without reservation.
-5 Festive meals around the still
Lunch Sat. Nov. 22 ; Dinner Sat. Nov. 22, Lunch Sun. Nov. 23 ;
Dinner Friday 28 and Saturday 29 Nov.
German :
-Besichtigung der Destillerie, Entdeckung des Armagnac-Destillierapparats
Täglich, für alle ohne Reservierung zugänglich.
-5 Festliche Mahlzeiten rund um den Destillierapparat
Mittagessen Sa. 22 Nov. ; Abendessen Sa. 22 Nov., Mittagessen So. 23 Nov. ;
Abendessen Fr. 28. und Sa. 29 Nov.
Italiano :
-Visitate la distilleria e scoprite l’alambicco dell’Armagnac
Tutti i giorni, aperto a tutti senza prenotazione.
-5 pasti festivi intorno all’alambicco
Pranzo sab. 22 nov; cena sab. 22 nov, pranzo dom. 23 nov;
Cena venerdì 28 e sabato 29 novembre.
Espanol :
-Visite la destilería y descubra el alambique de Armagnac
Todos los días, abierto a todos sin reserva previa.
-5 comidas festivas en torno al alambique
Almuerzo sáb. 22 nov ; Cena sáb. 22 nov, Almuerzo dom. 23 nov ;
Cena viernes 28 y sábado 29 de noviembre.
