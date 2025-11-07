Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Flamme de l’Armagnac au Domaine de Polignac Lieu dit Polignac Gondrin

Flamme de l’Armagnac au Domaine de Polignac Lieu dit Polignac Gondrin vendredi 7 novembre 2025.

Flamme de l’Armagnac au Domaine de Polignac

Lieu dit Polignac Domaine de Polignac Gondrin Gers

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 09:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00

Date(s) :
2025-11-07

Distillation au Domaine de Polignac. Un moment de découverte et convivial.
  .

Lieu dit Polignac Domaine de Polignac Gondrin 32330 Gers Occitanie +33 5 62 28 54 74  contact@domainedepolignac.fr

English :

Distillation at the Domaine de Polignac. A moment of discovery and conviviality.

German :

Destillation in der Domaine de Polignac. Ein entdeckungsreicher und geselliger Moment.

Italiano :

Distillazione al Domaine de Polignac. Un momento di scoperta e convivialità.

Espanol :

Destilación en el Domaine de Polignac. Un momento de descubrimiento y convivencia.

L’événement Flamme de l’Armagnac au Domaine de Polignac Gondrin a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Armagnac et d’Artagnan