Flamme de l’Armagnac au Domaine de Polignac Lieu dit Polignac Gondrin
Lieu dit Polignac Domaine de Polignac Gondrin Gers
Début : 2025-11-07 09:30:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-07
Distillation au Domaine de Polignac. Un moment de découverte et convivial.
Lieu dit Polignac Domaine de Polignac Gondrin 32330 Gers Occitanie +33 5 62 28 54 74 contact@domainedepolignac.fr
English :
Distillation at the Domaine de Polignac. A moment of discovery and conviviality.
German :
Destillation in der Domaine de Polignac. Ein entdeckungsreicher und geselliger Moment.
Italiano :
Distillazione al Domaine de Polignac. Un momento di scoperta e convivialità.
Espanol :
Destilación en el Domaine de Polignac. Un momento de descubrimiento y convivencia.
