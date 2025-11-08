Flamme de l’Armagnac au Domaine du Hour Eauze

Flamme de l’Armagnac au Domaine du Hour

D’octobre à janvier 2026 Chaque année, les vendanges terminées, toute la Gascogne vit de fin octobre à janvier au rythme de la distillation de l’Armagnac.

Domaine du Hour Eauze 32800 Gers Occitanie +33 6 24 10 71 91 earlvignobles-du-hour@orange.fr

English :

From October to January 2026 Every year, once the harvest is over, the whole of Gascony lives from late October to January to the rhythm of Armagnac distillation.

German :

Oktober bis Januar 2026 Jedes Jahr, wenn die Weinlese beendet ist, lebt die gesamte Gascogne von Ende Oktober bis Januar im Rhythmus der Armagnac-Destillation.

Italiano :

Da ottobre a gennaio 2026 Ogni anno, una volta terminata la vendemmia, tutta la Guascogna vive da fine ottobre a gennaio al ritmo della distillazione dell’Armagnac.

Espanol :

De octubre a enero de 2026 Cada año, una vez terminada la vendimia, toda Gascuña vive desde finales de octubre hasta enero al ritmo de la destilación del Armagnac.

