Flamme de l’Armagnac SARRAGACHIES Sarragachies

Entrez librement dans le vieux chai du Domaine Malartic pour admirer l’Alambic itinérant qui extrait l’Armagnac jeune.

En toute simplicité et si le temps le permet, la famille périssé vous propose une découverte de leur vigne, la visite des chais, et la dégustation de l’Armagnac jeune et des produits de Domaine.

En savoir plus sur le Domaine de Malartic

À 10 minutes de Nogaro et de Riscle, sur la commune de Sarragachies, le Domaine de Malartic produit depuis plus de 100 ans de l’Armagnac et du Floc de Gascogne, et depuis 2001 du Vin de Pays Côtes de Gascogne.

Il se compose de colombard, d’ugniblanc, de cabernets, de merlot, de tannat et de gros manseng.

La famille Périssé aura le plaisir de vous faire découvrir ses produits en toute convivialité. .

SARRAGACHIES DOMAINE DE MALARTIC Sarragachies 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 75 72 contact@domainedemalartic.com

English :

Enter the old Domaine Malartic cellar to admire the mobile still that extracts the young Armagnac.

Weather permitting, the Perissé family will be delighted to show you around their vineyards, take you on a tour of the cellars, and invite you to taste their young Armagnac and other Domaine products.

German :

Treten Sie frei in den alten Weinkeller der Domaine Malartic ein, um den wandernden Destillierapparat zu bewundern, der den jungen Armagnac extrahiert.

Wenn es die Zeit erlaubt, bietet Ihnen die Familie Perissé eine Entdeckungstour durch ihre Weinberge, eine Besichtigung der Lagerräume und eine Verkostung des jungen Armagnac und der Produkte der Domaine an.

Italiano :

Entrate nell’antica cantina del Domaine Malartic e ammirate l’alambicco mobile che estrae il giovane Armagnac.

Se il tempo lo permette, la famiglia Perissé sarà lieta di mostrarvi i suoi vigneti, di farvi visitare le cantine e di invitarvi a degustare l’Armagnac giovane e altri prodotti della tenuta.

Espanol :

Entre en la antigua bodega del Domaine Malartic y admire el alambique móvil que extrae el joven Armagnac.

Si el tiempo lo permite, la familia Perissé estará encantada de mostrarle sus viñedos, llevarle a visitar las bodegas e invitarle a degustar su joven Armagnac y otros productos de la finca.

