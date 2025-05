Flamme du Coeur 3ème édition – Tulle, 3 juin 2025 07:00, Tulle.

Corrèze

Flamme du Coeur 3ème édition Auzelou Tulle Corrèze

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-05

La baignade de l’Auzelou à Tulle, abritant divers équipements sportifs pour tous, au bord de l’eau et à5 min du centre-ville, est un lieu de choix pour cette nouvelle édition

Rugby, football, tchoukball, torball, street basket 3c3, hockey sur gazon,

Equalizer basket, jeux d’opposition, escrime Carabine lazer, pétanque, tir à l’arc et sarbacane, Gymnastique douce, test de condition physique, village d’éveil moteur et sensoriel petite enfance, danse (samedi uniquement),Canoë, stand up, border cross, VTT/Trial, escalade, marche nordique, slackline, simulateur de vol libre, pont de singe.

Squash, pelote basque, tennis, tennis de table. Atelier de sensibilisation au secourisme.

2 randonnées par jour: départs à 10h30 et à 14h, encadrées par des professionnels de la

discipline. .

Auzelou

Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 91 90 correze@franceolympique.com

