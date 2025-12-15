Flam(m)e Troyes

Flam(m)e

Flam(m)e interroge les manières dont le corps et en particulier le corps sportif des filles/femmes est perçu bien au-delà de ses capacités performatives, jusqu’à devenir un objet de désir social et un enjeu politique. Flam(m)e est une adaptation libre du roman de Lola Lafon La petite communiste qui ne souriait jamais, relatant le destin de Nadia Comaneci, jeune gymnaste roumaine de 14 ans devenue mythe planétaire aux J.O. de Montréal en 1976 où elle obtient la note maximale de 10. Elle prendra sa retraite sportive en 1981, à l’âge de 20 ans. Fuyant la Roumanie le 26 novembre 1989, soit un mois avant la révolution, elle rejoint les États-Unis où elle obtient la citoyenneté le 29 juin 2001.

Dans ses créations, Coline Garcia travaille à la déconstruction des stéréotypes de genre ou d’origine. Issue de la 21° promotion du Centre National des Arts du Cirque et après 8 années en tant qu’interprète, elle fonde la compagnie SCoM en 2016.



Conception, scénographie, mise en scène : Coline Garcia

Interprétation : Clémence de Felice

Régie Générale : Charlotte Dubail .

