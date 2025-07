FLAN bi’s – Festival Local Artistique Nomade Place de l’hôtel de Ville, Bourganeuf Bourganeuf

FLAN bi’s – Festival Local Artistique Nomade 6 – 8 août Place de l’hôtel de Ville, Bourganeuf Creuse

Spectacles à prix libre / chapeau

Début : 2025-08-06T10:00:00 – 2025-08-06T23:59:00

Fin : 2025-08-08T10:00:00 – 2025-08-08T23:59:00

Le FLAN – Festival Local Artistique Nomade revient cet été à Bourganeuf et dans ses alentours, du 6 au 8 août 2025, avec une nouvelle programmation riche en découvertes, en rires, en émotions… et en Flan !

Au programme : magie, théâtre de rue, marionnette, acrobatie, clown, lip-sync, conte, musique… pour tous les âges et tous les goûts, dans des lieux connus ou insolites de la ville et des communes voisines. Une dizaine de compagnies venues de Nouvelle-Aquitaine et d’ailleurs seront au rendez-vous, avec aussi des ateliers, une scène ouverte, et le retour très attendu du Concours du Meilleur Flan de Bourganeuf

Nous serions très heureux·ses de vous compter parmi nous pour cette édition ! Que vous soyez curieux·ses, gourmand·es, amateur·rices de spectacle vivant ou juste de passage, le FLAN est ouvert à toutes et tous, en accès libre, avec participation au chapeau.

Bourganeuf, du 6 au 8 août

Des spectacles partout, pour tous

Des moments festifs et conviviaux

Et toujours ce petit goût de fête partagée…

Au plaisir de vous croiser cet été sous le soleil du FLAN !

