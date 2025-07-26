Flanbo Maloya salle des fêtes Brassy
Flanbo Maloya salle des fêtes Brassy mardi 14 avril 2026.
Flanbo Maloya
salle des fêtes le bourg Brassy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 20:00:00
fin : 2026-04-14 21:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Dans le cadre du Fermactory Festival, le film Flambo Maloya d’une durée de 52 minutes de Benoit Pergent et Thomas Marie sera diffusé. .
salle des fêtes le bourg Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lafermactory@gmail.com
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English : Flanbo Maloya
L’événement Flanbo Maloya Brassy a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs