Informations pratiques

Vauquois

Flânerie à la Hardonnerie

Vauquois Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Et si prendre soin de soi passait aussi par une reconnexion à la nature et aux animaux ?

À l’occasion des 15 ans de La Hardonnerie, une journée originale et conviviale est proposée le dimanche 19 juillet 2026 autour d’une thématique universelle le bien-être. Dans un cadre naturel propice à la détente et à l’échange, les participants sont invités à vivre une expérience immersive mêlant découverte des animaux, activités douces et moments de partage.

Animée par Lia Plançon, de La Hardonnerie, et Marc Petit, kinésithérapeute, cette flânerie participative invite chacun à porter un regard croisé sur le bien-être animal et humain. Tout au long de la balade, les rencontres avec les animaux de la ferme seront ponctuées d’ateliers pratiques, d’exercices doux, d’une initiation à l’automassage et d’une dégustation animée par une diététicienne.

Plus qu’une simple promenade, cette animation propose une parenthèse pour ralentir, observer, ressentir et s’inspirer des liens qui unissent l’homme, l’animal et son environnement. Une occasion de partager des expériences, d’acquérir de bons réflexes pour prendre soin de soi au quotidien.

Accessible à tous, cette activité gratuite se déroulera au départ de La Hardonnerie, avec deux créneaux au choix à 10h et 14h. Un espace pique-nique sera également mis à disposition pour prolonger ce moment de convivialité au cœur de la nature.

Une invitation à se ressourcer, à apprendre et à partager dans un cadre authentique, où le bien-être se vit autant qu’il se découvre.Tout public

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Vauquois 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 88 42 22 tourisme@argonne-meuse.fr

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English :

What if taking care of yourself also meant reconnecting with nature and animals?

To celebrate La Hardonnerie’s 15th anniversary, a unique and friendly event will be held on Sunday, July 19, 2026, centered around a universal theme: well-being. In a natural setting conducive to relaxation and connection, participants are invited to enjoy an immersive experience combining animal encounters, gentle activities, and moments of togetherness.

Led by Lia Plançon of La Hardonnerie and Marc Petit, a physical therapist, this participatory walk invites everyone to take a cross-disciplinary look at animal and human well-being. Throughout the walk, encounters with farm animals will be interspersed with hands-on workshops, gentle exercises, an introduction to self-massage, and a tasting session led by a dietitian.

More than just a walk, this event offers a chance to slow down, observe, feel, and draw inspiration from the connections that unite humans, animals, and their environment. It’s an opportunity to share experiences and develop healthy habits for taking care of yourself every day.

Open to everyone, this free activity will take place starting at La Hardonnerie, with two time slots to choose from: 10 a.m. and 2 p.m. A picnic area will also be available to extend this moment of togetherness in the heart of nature.

An invitation to recharge, learn, and share in an authentic setting, where well-being is both experienced and discovered.

L’événement Flânerie à la Hardonnerie Vauquois a été mis à jour le 2026-07-14 par OT DU PAYS D’ARGONNE