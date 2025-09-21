Flânerie architecturale Mairie de quartier de Rosendaël Dunkerque

Flânerie architecturale Mairie de quartier de Rosendaël Dunkerque dimanche 21 septembre 2025.

Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:30:00

Vous croyez connaître Rosendaël ? Venez découvrir son histoire et son architecture en parcourant quelques-unes de ses rues.

Mairie de quartier de Rosendaël place des Martyrs de la Résistance, 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 26 27 77 »}, {« type »: « email », « value »: « rosendael@ville-dunkerque.fr »}]

