Flânerie Art déco – quartier Bréquerecque, Espace de la Faïencerie, Boulogne-sur-Mer
Flânerie Art déco – quartier Bréquerecque, Espace de la Faïencerie, Boulogne-sur-Mer dimanche 12 avril 2026.
Flânerie Art déco – quartier Bréquerecque 12 et 19 avril Espace de la Faïencerie Pas-de-Calais
Tarifs : 5,50 € / gratuit pour les moins de 12 ans, les guides conférenciers, les étudiants en histoire, histoire de l’art et licence guide conférencier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T15:00:00+02:00 – 2026-04-12T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-19T15:00:00+02:00 – 2026-04-19T16:30:00+02:00
Rdv devant l’Espace de la Faïencerie, 35 avenue John Kennedy
https://www.printempsartdeco.fr/
Espace de la Faïencerie Espace de la Faïencerie, Avenue John Kennedy, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://www.printempsartdeco.fr/ »}]
Partez à la découverte du style Art déco avec un guide conférencier. Levez les yeux sur les façades et leurs motifs décoratifs.
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