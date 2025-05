FLÂNERIE ARTISTIQUE (RENDEZ-VOUS AUX JARDINS) – JARDIN COMPANS-CAFFARELLI Toulouse, 8 juin 2025 14:00, Toulouse.

Le jardin Compans-Caffarelli vous ouvre ses portes pour la 22ème édition des Rendez-vous aux Jardins pour un spectacle vivant;

La Compagnie Millimétrée et l’Espace Patrimoine vous invitent à une rencontre sensible entre la danse, le cirque et le paysage, portée par une musique vivante. Entre équilibre et mouvement, ces pierres singulières dessinent une chorégraphie in situ, jouant avec l’espace et votre regard. À savourer assis, debout, en passant ou en s’attardant… Et qui sait, peut-être que, cette fois, ce sont les pierres qui vous invitent ?

– Gratuit, dans la limite des places disponibles

– En cas de fermeture du jardin, la proposition artistique peut être déplacée place de la Daurade.

Retrouvez le programme complet sur le site internet: rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr .

English :

The Compans-Caffarelli garden opens its doors to you for the 22nd edition of « Rendez-vous aux Jardins » for a lively show;

German :

Der Garten Compans-Caffarelli öffnet seine Pforten für die 22. Ausgabe der « Rendez-vous aux Jardins » für ein lebendiges Schauspiel;

Italiano :

Il giardino Compans-Caffarelli vi apre le porte per la 22a edizione di « Rendez-vous aux Jardins » per uno spettacolo vivace;

Espanol :

El jardín Compans-Caffarelli le abre sus puertas para la 22ª edición de « Rendez-vous aux Jardins », un espectáculo lleno de vida;

