Flânerie commentée du patrimoine savenaisien Savenay samedi 20 septembre 2025.

2 Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les passionnés du groupe d’Histoire locale de Savenay vous entraînent à travers les rues de la ville pour une balade pédestre autour des belles demeures savenaisiennes. L’occasion de porter un nouveau regard sur des bâtisses emblématiques du patrimoine local. .

