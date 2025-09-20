Flânerie commentée du patrimoine savenaisien Savenay
Flânerie commentée du patrimoine savenaisien Savenay samedi 20 septembre 2025.
Flânerie commentée du patrimoine savenaisien
2 Rue du Parc des Sports Savenay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, les passionnés du groupe d’Histoire locale de Savenay vous entraînent à travers les rues de la ville pour une balade pédestre autour des belles demeures savenaisiennes. L’occasion de porter un nouveau regard sur des bâtisses emblématiques du patrimoine local. .
2 Rue du Parc des Sports Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 01 60 16
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Flânerie commentée du patrimoine savenaisien Savenay a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon