Flânerie contée avec Tortequesne rue neuve Tréhorenteuc

Flânerie contée avec Tortequesne rue neuve Tréhorenteuc dimanche 19 octobre 2025.

Flânerie contée avec Tortequesne

rue neuve Parking 1 du Val sans retour Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 10:30:00

fin : 2025-10-19 12:00:00

Date(s) :

2025-10-19

Parce que les légendes sont universelles et méritent d’être écoutées par tous, Tortequesne vous propose de découvrir l’essentiel de Brocéliande à travers une petite balade réalisable par tous. En deux petits kilomètres, le conteur vous dévoile l’histoire du Graal, du miroir aux fées et de l’arbre d’or.

-> RDV à 10h15 au parking du Val sans retour.

-> 2 km de marche, accessible aux poussettes et fauteuils roulants (en cas de fortes pluies, le chemin est boueux). Prévoir fauteuil pliant si besoin.

-> Départ assuré à partir de 8 personnes, max 35 personnes.

-> Réservation en ligne ou sur place, 15 minutes avant le départ, règlement en espèce ou chèque. .

rue neuve Parking 1 du Val sans retour Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 43 40 28

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Flânerie contée avec Tortequesne Tréhorenteuc a été mis à jour le 2025-08-14 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande