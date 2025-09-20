Flânerie dans le centre historique d’Avesnes-Les-Aubert, ancienne capitale de la mulquinerie (tissage de lin à la cave) Eglise d’Avesnes-Les-Aubert Avesnes-les-Aubert

Flânerie dans le centre historique d’Avesnes-Les-Aubert, ancienne capitale de la mulquinerie (tissage de lin à la cave) Eglise d’Avesnes-Les-Aubert Avesnes-les-Aubert samedi 20 septembre 2025.

Flânerie dans le centre historique d’Avesnes-Les-Aubert, ancienne capitale de la mulquinerie (tissage de lin à la cave) Samedi 20 septembre, 10h00 Eglise d’Avesnes-Les-Aubert Nord

nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Pour connaître « Le Grand Village » d’Avesnes-Les-Aubert, suffit-il de le parcourir les yeux rivés sur son smartphone ou avec ses soucis en tête ? Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de s’interroger sur ce qui le caractérise. En le comparant à d’autres communes, surtout à celles situées en dehors du Cambrésis, on prend vite conscience que sa situation géographique, son histoire et ses activités économiques ont profondément marqué son urbanisme, son architecture et la façon d’être de sa population. Le parcours permettra d’aborder des sujets aussi divers que l’emplacement de la commune, la période dite « espagnole », les différents types de construction traditionnelle, les quartiers de mulquiniers et leurs corons, les activités disparues telles que les tissages, les exploitations agricoles, les estaminets, la brasserie … et son urbanisme favorable à la mixité sociale. Le patrimoine architectural et l’urbanisme nous apprennent beaucoup sur le passé et sur la résilience de la commune.

Eglise d’Avesnes-Les-Aubert Place de l’église 59129 Avesnes-les-Aubert Avesnes-les-Aubert 59129 Nord Hauts-de-France +33 3 27 37 18 34 Une église plus que millénaire qui raconte son histoire, celle de ses habitants et de sa région. parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Jacque Hucliez