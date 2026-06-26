Flanerie de Vignats Mairie de Vignats Vignats

Vignats

Flanerie de Vignats

Mairie de Vignats 22 Rue des Vignes Vignats Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Une flânerie sur les pas de Madame RAISIN, ancienne habitante de Vignats et surtout Maîtresse du Grand Dauphin, fils du Roi de France LOUIS XIV.

Une flânerie sur les pas de Madame RAISIN, ancienne habitante de Vignats et surtout Maîtresse du Grand Dauphin, fils du Roi de France LOUIS XIV.

La commune de Vignats a conservé d’anciens manoirs mais également une église en lien avec l’histoire de Madame RAISIN. Plusieurs années après la mort du Grand Dauphin, Madame RAISIN se retire à Vignats avec la pension viagère accordée par le Roi.

Où Madame RAISIN a-t-elle vécu à Vignats ? Combien de temps ? Quelle est son histoire ?

Tant de questions auxquelles vous trouverez des réponses durant cette flânerie !

Pratique

Durée d’environ 2h

Gratuit, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Falaise Suisse Normande

Pensez à vous munir de chaussures de marche et d’eau pour vous hydratez. .

Mairie de Vignats 22 Rue des Vignes Vignats 14700 Calvados Normandie +33 2 31 90 17 26 info@falaise-suissenormande.com

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English : Flanerie de Vignats

A stroll in the footsteps of Madame RAISIN, a former resident of Vignats and, above all, mistress to the Grand Dauphin, son of King Louis XIV of France.

L’événement Flanerie de Vignats Vignats a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Falaise Suisse Normande