Flânerie des lièvres Thionville

Flânerie des lièvres

11 rue des Pesserailles Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-28

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-03-28

Concours quizz proposé par l’Association Guentrange Patrimoine et Avenir.

Des lièvres numérotés de 01 à 10 ont été disséminés dans Guentrange et forment un circuit qui doit permettre de découvrir les secrets architecturaux et historiques de cet ancien village viticole. Chaque lièvre comporte une question à laquelle il convient de répondre et de la reporter sur le bulletin de participation. Ces bulletins sont à déposer au plus tard le 12 mai 2026 dans les boîtes aux lettres auprès de la Maison des Quartiers ou au siège de l’association à l’adresse de l’en-tête.

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses et des lots seront distribués aux gagnants lors d’une remise des prix qui aura lieu le 12 juin 2026.

Les bulletins de participation sont en vente aux adresses suivantes

Office du Tourisme 31-33 place Anne Grommerch

Cat Herpeux Photographe 7 place du Luxembourg

Librairie Hisler Tome 5 46 rue de Paris

Club House du Tennis Club de Guentrange Chemin de la Guinguette

Siège de GPA 11 rue des Pesserailles

Au n° 32 rue Charles Abel

Débit de tabac La Milliaire 77 Boucle de la Milliaire

Débit de tabac Le Gallia 70 avenue Albert 1er

Les sommes recueillies seront intégralement reversées à la Fédération de Cardiologie pour les pathologies de l’enfance.Tout public

2 .

11 rue des Pesserailles Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 54 30 80 29 guentrange.gpa@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Quiz competition organized by the Association Guentrange Patrimoine et Avenir.

Numbered hares from 01 to 10 have been scattered around Guentrange, forming a circuit designed to reveal the architectural and historical secrets of this former wine-growing village. Each hare is marked with a question to be answered on the entry form. Entries must be deposited in letterboxes at the Maison des Quartiers or at the association?s head office at the address on the letterhead by May 12, 2026 at the latest.

A draw will be made from the correct answers, and prizes will be distributed to the winners at a prize-giving ceremony to be held on June 12, 2026.

Entry forms are on sale at the following addresses:

Tourist Office 31-33 place Anne Grommerch

Cat Herpeux Photographe 7 place du Luxembourg

Librairie Hisler Tome 5 46 rue de Paris

Guentrange Tennis Club Club House Chemin de la Guinguette

GPA headquarters 11 rue des Pesserailles

At n° 32 rue Charles Abel

Débit de tabac La Milliaire 77 Boucle de la Milliaire

Le Gallia tobacconist’s 70 avenue Albert 1er

All proceeds will be donated to the Fédération de Cardiologie pour les pathologies de l?enfance.

L’événement Flânerie des lièvres Thionville a été mis à jour le 2026-03-10 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME