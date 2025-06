Flânerie Poétique Espace de la Gare Argelès-Gazost 24 juin 2025 18:30

Hautes-Pyrénées

Flânerie Poétique Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-24 18:30:00

fin : 2025-06-24 20:30:00

Date(s) :

2025-06-24

Cet atelier participatif propose une découverte de la verveine officinale à travers ses propriétés, ses usages en herboristerie, et sa place dans l’histoire des arts et des représentations culturelles. Il sera animé par Johanna Chéné, praticienne en herboristerie.

Gratuit

.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST

Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

This participatory workshop explores medicinal verbena through its properties, its uses in herbal medicine, and its place in the history of the arts and cultural representations. It will be led by Johanna Chéné, herbal practitioner.

Free

German :

In diesem Workshop lernen Sie das Eisenkraut anhand seiner Eigenschaften, seiner Verwendung in der Kräuterheilkunde und seines Platzes in der Geschichte der Kunst und der kulturellen Darstellungen kennen. Er wird von Johanna Chéné, einer Kräuterpraktikerin, geleitet.

Kostenlos

Italiano :

Questo laboratorio partecipativo esplora le proprietà della verbena, i suoi usi in erboristeria e il suo posto nella storia delle arti e delle rappresentazioni culturali. Sarà condotto da Johanna Chéné, erborista.

Gratuito

Espanol :

Este taller participativo explora las propiedades de la verbena, sus usos en fitoterapia y su lugar en la historia de las artes y las representaciones culturales. Estará dirigido por Johanna Chéné, herborista.

Gratis

L’événement Flânerie Poétique Argelès-Gazost a été mis à jour le 2025-06-20 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65