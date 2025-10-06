Flânerie – Terre et Mer Orangerie du Thabor Rennes

Flânerie – Terre et Mer Orangerie du Thabor Rennes lundi 6 octobre 2025.

6 – 12 octobre

L’Atelier des 4

L’Atelier des 4

C’est un partage d’atelier, partage d’amitié, partage d’idées.

Nous voulons donner matière à notre imagination, transfigurer la réalité.

C’est un dialogue, un aller retour entre soi et la toile,4 pinceaux à l’unisson pour exprimer quatre sensibilités et regards sur le monde réel ou imaginaire.

L’ Atelier des 4 est échange de regards entre nous et avec les autres, curieux et amateurs de nos toiles.

Hélène, Marie, Odile, Patricia

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-06T13:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-12T19:00:00.000+02:00

Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine