Flânerie Troyes coquin Troyes

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Des rues sombres où les filles de joie arpentaient le trottoir aux maisons closes en passant par les étuves, mais aussi de l’hôpital au tribunal, à chaque époque Troyes a eu ses lieux de débauche. D’histoires croustillantes en faits divers sordides, votre guide vous dévoilera tous les secrets d’un Troyes qui fût très coquin…
Réservation conseillée (nombre de places limité) .
