Flânerie Troyes coquin Troyes

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Des rues sombres où les filles de joie arpentaient le trottoir aux maisons closes en passant par les étuves, mais aussi de l’hôpital au tribunal, à chaque époque Troyes a eu ses lieux de débauche. D’histoires croustillantes en faits divers sordides, votre guide vous dévoilera tous les secrets d’un Troyes qui fût très coquin…



Réservation conseillée (nombre de places limité) .

