Flânerie voyage musical en Europe

Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Cette sortie en forêt propose un tour d’Europe en chansons au cœur de la nature, par l’ensemble vocal les Voix du chœur et quelques comédiens de la troupe Les Deux Haches .

Cette sortie en forêt propose un tour d’Europe en chansons au cœur de la nature, par l’ensemble vocal les Voix du chœur et quelques comédiens de la troupe Les Deux Haches .

Sortie adaptée aux familles 0 .

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 71

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English :

This outing in the forest offers a tour of Europe in song at the heart of nature, by the vocal ensemble les Voix du ch?ur and a number of actors from the troupe Les Deux Haches .

L’événement Flânerie voyage musical en Europe Haguenau a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau