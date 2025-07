Flâneries à Saint-Martin-De-Sanzay Saint-Martin-de-Sanzay

Au départ de l’étang de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay Deux-Sèvres

Début : 2025-08-07

Le patrimoine de Saint-Martin-de-Sanzay se révèlera à vous à travers cette visite inédite.

Le départ s’effectuera depuis l’étang de la Ballastière.

Réservation conseillée. .

Au départ de l'étang de la Ballastière Saint-Martin-de-Sanzay 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

English : Flâneries à Saint-Martin-De-Sanzay

Saint-Martin-de-Sanzay’s heritage will be revealed to you on this unique tour.

The tour departs from the Ballastière pond.

German : Flâneries à Saint-Martin-De-Sanzay

Das Kulturerbe von Saint-Martin-de-Sanzay wird sich Ihnen auf dieser ungewöhnlichen Tour offenbaren.

Der Start erfolgt am Étang de la Ballastière.

Italiano :

Il patrimonio di Saint-Martin-de-Sanzay vi sarà svelato durante questo tour unico.

Il tour parte dallo stagno della Ballastière.

Espanol : Flâneries à Saint-Martin-De-Sanzay

El patrimonio de Saint-Martin-de-Sanzay le será revelado en este recorrido único.

El recorrido sale del estanque de la Ballastière.

