Flâneries au bord de l’eau sentier nature Terre & Mer Bibliothèque A. de Tocqueville Caen 27 juin 2025 09:15

Calvados

Flâneries au bord de l’eau sentier nature Terre & Mer Bibliothèque A. de Tocqueville 15 Rue de Suède et Norvège Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-27 09:15:00

fin : 2025-06-28 17:45:00

Date(s) :

2025-06-27

Proposée à l’occasion du Week-end Maritime du Millénaire de Caen. Connaître, comprendre et se laisser voguer sur les traces des cours d’eau qui façonnent la ville depuis toujours.

Retour sur ses activités commerciales, industrielles et de loisirs passées et actuelles.

Allure modérée. Circuit de 5/6

Départs :

Vendredi 27 juin 9h15, 14h30, 17h45

Samedi 28 juin 9h15, 14h30

Inscription au 06 13 37 29 56

Proposée à l’occasion du Week-end Maritime du Millénaire de Caen. Connaître, comprendre et se laisser voguer sur les traces des cours d’eau qui façonnent la ville depuis toujours.

Retour sur ses activités commerciales, industrielles et de loisirs passées et actuelles.

Allure modérée. Circuit de 5/6

Départs :

Vendredi 27 juin 9h15, 14h30, 17h45

Samedi 28 juin 9h15, 14h30

Inscription au 06 13 37 29 56 .

Bibliothèque A. de Tocqueville 15 Rue de Suède et Norvège

Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 13 37 29 56

English : Flâneries au bord de l’eau sentier nature Terre & Mer

Offered on the occasion of Caen?s Millennium Maritime Weekend. Get to know, understand and sail in the footsteps of the waterways that have shaped the city since time immemorial.

A look back at its commercial, industrial and leisure activities, past and present.

Moderate pace. Tour length 5/6

Departures

Friday June 27: 9.15am, 2.30pm, 5.45pm

Saturday June 28: 9:15 am, 2:30 pm

Registration on 06 13 37 29 56

German : Flâneries au bord de l’eau sentier nature Terre & Mer

Anlässlich des Maritimen Wochenendes zur Jahrtausendwende in Caen angeboten. Kennenlernen, verstehen und sich auf den Spuren der Wasserläufe treiben lassen, die die Stadt seit jeher prägen.

Rückblick auf vergangene und aktuelle Handels-, Industrie- und Freizeitaktivitäten.

Die Geschwindigkeit ist moderat. Rundgang von 5/6

Abreise:

Freitag, 27. Juni: 9.15 Uhr, 14.30 Uhr, 17.45 Uhr

Samstag, 28. Juni: 9.15 Uhr, 14.30 Uhr

Anmeldung unter 06 13 37 29 56

Italiano :

In occasione del Millennium Maritime Weekend di Caen. Conoscere, capire e navigare sulle tracce delle vie d’acqua che hanno plasmato la città da tempo immemorabile.

Uno sguardo alle attività commerciali, industriali e ricreative del passato e del presente.

Ritmo moderato. Circuito di 5/6

Partenze

Venerdì 27 giugno: ore 9.15, 14.30, 17.45

Sabato 28 giugno: 9.15, 14.30

Per prenotare, chiamare il numero 06 13 37 29 56

Espanol :

Con motivo del Fin de Semana Marítimo del Milenio de Caen. Conocer, comprender y navegar siguiendo las huellas de las vías navegables que han dado forma a la ciudad desde tiempos inmemoriales.

Una mirada retrospectiva a sus actividades comerciales, industriales y de ocio, pasadas y presentes.

Ritmo moderado. Circuito de 5/6

Salidas

Viernes 27 de junio: 9.15 h, 14.30 h, 17.45 h

Sábado 28 de junio: 9.15 h, 14.30 h

Para reservar, llame al 06 13 37 29 56

L’événement Flâneries au bord de l’eau sentier nature Terre & Mer Caen a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Caen la Mer