Flâneries locales Rieupeyroux

Rieupeyroux Aveyron
Cette année, nous fêtons les 5 ans des Flâneries, vous pourrez manger et vous désaltérer local et ce toute la journée!
Bien sûr vous retrouverez pour les habitué-e-s quelques ancien-ne-s rencontres mais aussi de nouvelles avec des créations toujours aussi locales!
Et bien sûr les animations avec aussi de nouvelles surprises! .
Rieupeyroux 12240 Aveyron Occitanie +33 6 71 81 98 97 jajabroc@orange.fr
English :
This year we’re celebrating 5 years of Flâneries, so you can eat and drink locally all day long!
German :
Dieses Jahr feiern wir das 5-jährige Jubiläum der Flâneries, und Sie können den ganzen Tag lang lokal essen und trinken!
Italiano :
Quest’anno festeggiamo i 5 anni di Flâneries, quindi potrete mangiare e bere localmente per tutto il giorno!
Espanol :
Este año celebramos los 5 años de Flâneries, ¡así que podrá comer y beber localmente durante todo el día!
