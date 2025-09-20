Flâneries Milonaises A la rencontre des artistes La Ferté-Milon

Flâneries Milonaises A la rencontre des artistes

Rue de la Chaussée La Ferté-Milon Aisne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 20:30:00

2025-09-20

La Ferté-Milon, vous propose pour les Journées du Patrimoine, un parcours artistique et architectural ponctué par des expositions, lectures, théâtre, conférences, performances et impromptus sonores dans les ateliers, les églises,les musées,la MJC et des espaces privés. Ces différentes expressions artistiques seront l’enjeu d’un dialogue entre l’ancien et le contemporain, le patrimoine et l’art. Les artistes jeunes et confirmés voire de réputation internationale seront présents ainsi que des auteurs en résidence de la Cité internationale de la langue française, hors les murs. 0 .

Rue de la Chaussée La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France +33 6 88 56 79 82 fert.corine@gmail.com

