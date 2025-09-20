Flâneries pédestres autour des belles demeures Hôtel de Ville Savenay Savenay

Flâneries pédestres autour des belles demeures Hôtel de Ville Savenay Savenay samedi 20 septembre 2025.

Flâneries pédestres autour des belles demeures Samedi 20 septembre, 14h00 Hôtel de Ville Savenay Loire-Atlantique

Rendez vous à 14 h devant la mairie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Ballade pédestre commentée , autour des belles demeures de la ville de Savenay

Rendez vous à 14h devant la mairie

Hôtel de Ville Savenay 2 rue du parc des sports 44260 savenay Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ballade pédestre commentée , autour des belles demeures de la ville de Savenay

Ponroy Lydie