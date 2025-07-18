« Flâneries sur les rivages michelais » Rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde

Rue Paul Massy Départ devant la mairie Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Début : Vendredi 2025-07-18 20:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18 2025-08-22

La troupe vous invite à déambuler avec les grands personnages de l’histoire michelaise Cadet, Marie Guichard…Parcours de 3 km environ.

Proposé par les Passagers du Régulus.

Rue Paul Massy Départ devant la mairie Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 01 86 31

English :

The troupe invites you to stroll with the great characters of Michel?s history: Cadet, Marie Guichard… Approx. 3 km route.

Proposed by Passagers du Régulus.

German :

Die Truppe lädt Sie ein, mit den großen Persönlichkeiten der Geschichte Michels zu wandeln: Cadet, Marie Guichard… Die Strecke ist ca. 3 km lang.

Angeboten von den Passagers du Régulus.

Italiano :

La troupe vi invita a passeggiare con alcuni dei grandi personaggi della storia di Michel: Cadet, Marie Guichard, ecc. Il percorso è lungo circa 3 km.

Organizzato dai Passagers du Régulus.

Espanol :

La compañía le invita a pasear junto a algunas de las grandes figuras de la historia de Michel: Cadet, Marie Guichard, etc. El recorrido es de unos 3 km.

Organizado por los Passagers du Régulus.

