Flâneries théâtralisées de Bischwiller Bischwiller

Flâneries théâtralisées de Bischwiller Bischwiller samedi 13 décembre 2025.

Flâneries théâtralisées de Bischwiller

9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le spectacle itinérant présenté par la troupe du théâtre des deux haches fera voyager le public à travers les traditions de Noël.

Un spectacle itinérant présenté par la troupe du théâtre des deux haches fera voyager le public à travers les traditions de Noël. .

9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com

English :

The touring show presented by the théâtre des deux haches troupe will take audiences on a journey through Christmas traditions.

German :

Das von der Theatergruppe « Théâtre des deux haches » präsentierte Wandertheaterstück wird das Publikum auf eine Reise durch die Weihnachtstraditionen mitnehmen.

Italiano :

Lo spettacolo itinerante presentato dalla troupe del théâtre des deux haches condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le tradizioni natalizie.

Espanol :

El espectáculo itinerante presentado por la compañía théâtre des deux haches hará viajar al público a través de las tradiciones navideñas.

L’événement Flâneries théâtralisées de Bischwiller Bischwiller a été mis à jour le 2025-09-03 par Commune de Bischwiller