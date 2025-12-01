Flâneries théâtralisées de Bischwiller Bischwiller
9 Place de la Mairie Bischwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13
Le spectacle itinérant présenté par la troupe du théâtre des deux haches fera voyager le public à travers les traditions de Noël.
9 Place de la Mairie Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 53 99 20 oscl@bischwiller.com
English :
The touring show presented by the théâtre des deux haches troupe will take audiences on a journey through Christmas traditions.
German :
Das von der Theatergruppe « Théâtre des deux haches » präsentierte Wandertheaterstück wird das Publikum auf eine Reise durch die Weihnachtstraditionen mitnehmen.
Italiano :
Lo spettacolo itinerante presentato dalla troupe del théâtre des deux haches condurrà il pubblico in un viaggio attraverso le tradizioni natalizie.
Espanol :
El espectáculo itinerante presentado por la compañía théâtre des deux haches hará viajar al público a través de las tradiciones navideñas.
