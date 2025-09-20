Flâneries Yssingelaises Partez à la découverte de l’histoire d’Yssingeaux Journées du Patrimoine Yssingeaux

Flâneries Yssingelaises Partez à la découverte de l’histoire d’Yssingeaux Journées du Patrimoine Yssingeaux samedi 20 septembre 2025.

Flâneries Yssingelaises Partez à la découverte de l’histoire d’Yssingeaux Journées du Patrimoine

Centre-ville Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’histoire d’Yssingeaux avec le dépliant des Flâneries Yssingelaises. A travers ce parcours de sites répertoriés dans la ville, voyagez dans le passé grâce aux panneaux explicatifs et poursuivez l’aventure en scannant les QR codes.

.

Centre-ville Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Discover the history of Yssingeaux with the Flâneries Yssingelaises leaflet. Take a trip back in time on the explanatory panels and continue your adventure by scanning the QR codes.

German :

Entdecken Sie die Geschichte von Yssingeaux mit dem Faltblatt « Flâneries Yssingelaises ». Auf diesem Rundgang zu den in der Stadt verzeichneten Sehenswürdigkeiten reisen Sie dank der erklärenden Schilder in die Vergangenheit und setzen das Abenteuer fort, indem Sie die QR-Codes scannen.

Italiano :

Scoprite la storia di Yssingeaux con l’opuscolo Flâneries Yssingelaises. Fate un viaggio nel tempo grazie ai pannelli esplicativi e continuate la vostra avventura scansionando i codici QR.

Espanol :

Descubra la historia de Yssingeaux con el folleto Flâneries Yssingelaises. Retroceda en el tiempo gracias a los paneles explicativos y continúe su aventura escaneando los códigos QR.

L’événement Flâneries Yssingelaises Partez à la découverte de l’histoire d’Yssingeaux Journées du Patrimoine Yssingeaux a été mis à jour le 2025-08-30 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire