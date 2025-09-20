Flânez sur les traces de Marie-Antoinette Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis Saint-Cloud
20 personnes maximum, visite gratuite, réservation obligatoire.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:15:00
Tout au long du week-end, flânez sur les traces de Marie-Antoinette dans les rues de Saint-Cloud ! La visite proposée par le service Patrimoine et Archives de la Ville de Saint-Cloud vous fait découvrir le quartier du Centre-Village, avec quelques parenthèses royales…
Réservations au 01 47 71 53 16 ou patrimoine@saintcloud.fr
Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis 13 place Charles-de-Gaulle 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147715300 https://www.saintcloud.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 47 71 53 16 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@saintcloud.fr »}] [{« link »: « mailto:patrimoine@saintcloud.fr »}]
Circuit commenté « Flânez sur les traces de Marie-Antoinette »
Ville de Saint-Cloud