Flânez sur les traces de Marie-Antoinette Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis Saint-Cloud

Flânez sur les traces de Marie-Antoinette 20 et 21 septembre Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis Hauts-de-Seine

20 personnes maximum, visite gratuite, réservation obligatoire.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:15:00

Tout au long du week-end, flânez sur les traces de Marie-Antoinette dans les rues de Saint-Cloud ! La visite proposée par le service Patrimoine et Archives de la Ville de Saint-Cloud vous fait découvrir le quartier du Centre-Village, avec quelques parenthèses royales…

Réservations au 01 47 71 53 16 ou patrimoine@saintcloud.fr

Hôtel de ville de Saint-Cloud – Parvis 13 place Charles-de-Gaulle 92210 Saint-Cloud Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France 0147715300 https://www.saintcloud.fr/

Circuit commenté « Flânez sur les traces de Marie-Antoinette »

Ville de Saint-Cloud