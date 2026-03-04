Flaque, pourvu qu’il pleuve – Cie Les Ateliers de Pénélope & le collectif l a c a v a l e, Le Grand Sud, Lille

Flaque, pourvu qu’il pleuve – Cie Les Ateliers de Pénélope & le collectif l a c a v a l e Mercredi 25 mars, 16h00 Le Grand Sud Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T16:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-25T16:00:00+01:00 – 2026-03-25T17:00:00+01:00

« Bulletin météo placé sous le signe de giboulées de joie. Un vent léger sera de la partie, brume douce, couleurs irisées. L’ambiance sera détendue, s »egayant sur la fin de journée. À prévoir : petite tempête localisée suivie de rafales de lumières allant jusqu’à l’arc-en-ciel. Il faudra tout de même bien se couvrir, risque de précipitations ! ». Tu es né·e de la dernière pluie ? Ramène ton parent, on va sauter dans les flaques.

COMPLET !

Tarifs 5 / 3 / 2 €

Durée 30 min + 15 à 20 minutes d’exploration libre

À partir de 6 mois jusqu’à 3 ans

Mercredi 25 mars, 16 h

Le spectacle est humide, n’hésitez pas à prévoir une tenue de rechange.

Création 2024 !

————————–

Conception et mise en scène : Solène Boyron et Chloé Simoneau ; Soutenu par : Le Centre Musical Les Arcades à Faches-Thumesnil, Le Théâtre Le Grand Bleu – scène conventionnée enfance et jeunesse à Lille, Les lieux culturels pluridisciplinaires de la Ville de Lille, Le Théâtre Massenet à Lille, Le centre social Les 5 Bonniers à Faches-Thumesnil, La Fileuse à Loos, La Maison de la Culture et des Loisirs de Gauchy, Le Fil et la Guinde à Wervicq, La Ville de Lille, la Région Hauts-de-France ; ©Florian Le Goff

Le Grand Sud 50 rue de l'Europe, 59800 Lille Lille 59800 Lille-Sud Nord Hauts-de-France 03 20 88 89 96 http://www.grandsud-lille.fr Concerts, expositions, défilés, conférences ou théâtre dans un bâtiment contemporain transparent et modulable. Métro : Porte des Postes (M1/M2) Bus : Place de la Garonne (L7/CITL) V'Lille : Hôtel de Police (78) ; Fbg d'Arras (147) Parking : 190 places

Théâtre et jeux d’eau s’unissent dans une ode à la pluie, mêlant relaxation, fête et douceur. Un spectacle sensoriel et ludique à vivre en famille.

Florian Le Goff