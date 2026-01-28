Flash day — anniversaire noisy kids tattoo à Figeac ! Figeac

Flash day — anniversaire noisy kids tattoo à Figeac !

32 avenue du Faubourg du Pin Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Journée exceptionnelle autour de l’art du tatouage

À l’occasion du 1er anniversaire du studio Noisy Kids, le salon ouvre ses portes pour une journée exceptionnelle, placée sous le signe du dessin, de l’échange, de la création et du tattoo.

Cette journée est une invitation à découvrir les univers artistiques de trois tatoueurs, leurs sensibilités et leurs écritures graphiques courant new school, tatouage traditionnel, portraits floraux…

Trois regards, trois pratiques, réunis le temps d’un événement unique.

32 avenue du Faubourg du Pin Figeac 46100 Lot Occitanie +33 6 02 03 83 91

English :

An exceptional day around the art of tattooing

On the occasion of the 1st anniversary of the Noisy Kids studio, the salon opens its doors for an exceptional day, placed under the sign of drawing, exchange, creation and tattooing.

This day is an invitation to discover the artistic universes of three tattoo artists, their sensibilities and their graphic writing: new school current, traditional tattooing, floral portraits…

Three viewpoints, three practices, brought together for the time of a unique event.

