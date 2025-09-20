Flash Day Tatoo L’entrepote Plomodiern

Flash Day Tatoo L’entrepote Plomodiern samedi 20 septembre 2025.

Flash Day Tatoo

L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern Finistère

Début : 2025-09-20 18:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Relax … C’est Art’nøw qui vous propose ses talents pour une session Flash Day. Comme d’habitude on démarre à 18h 1er arrivé-es 1er servi-es pas de réservation, pas de RDV et jusqu’au bout de la nuit … Restauration sur place .

L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

