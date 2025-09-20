Flash Day Tatoo L’entrepote Plomodiern
Flash Day Tatoo
L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Relax … C’est Art’nøw qui vous propose ses talents pour une session Flash Day. Comme d’habitude on démarre à 18h 1er arrivé-es 1er servi-es pas de réservation, pas de RDV et jusqu’au bout de la nuit … Restauration sur place .
L’entrepote 6 Rue de la Presqu Île Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87
