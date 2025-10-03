Flash d’Octobre Le cimetière Saint Amâtre, un chef-d’œuvre du XIXe Entrée du cimetière Auxerre

Yonne

60 Rue du 24 Août Auxerre Yonne

Gratuit

2025-10-03 12:30:00

2025-10-03 13:00:00

2025-10-03

En 1790, Auxerre rassembla ses cimetières et créa son Champs de Repos en dehors des remparts de la cité. Quatorze ans plus tard, le fameux Cimetière du Père Lachaise à Paris, fut ouvert à son tour. Venez découvrir l’histoire passionnante du cimetière Auxerrois et de ses 4 hectares d’Histoire. Visite de 30mn gratuite sans réservations. Rendez-vous directement sur place. .

Entrée du cimetière 60 Rue du 24 Août

+33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

