Flash d’Octobre Le cimetière Saint Amâtre, un chef-d’œuvre du XIXe Entrée du cimetière Auxerre vendredi 3 octobre 2025.
Yonne
Gratuit
Début : 2025-10-03 12:30:00
fin : 2025-10-03 13:00:00
2025-10-03
En 1790, Auxerre rassembla ses cimetières et créa son Champs de Repos en dehors des remparts de la cité. Quatorze ans plus tard, le fameux Cimetière du Père Lachaise à Paris, fut ouvert à son tour. Venez découvrir l’histoire passionnante du cimetière Auxerrois et de ses 4 hectares d’Histoire. Visite de 30mn gratuite sans réservations. Rendez-vous directement sur place. .
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
