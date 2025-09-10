Flash Emploi : La MRS – Méthode de Recrutement par Simulation : Comment accéder à l’emploi autrement ? Agence RENNES EST Rennes

Flash Emploi : La MRS – Méthode de Recrutement par Simulation : Comment accéder à l’emploi autrement ? Agence RENNES EST Rennes mercredi 10 septembre 2025.

Flash Emploi : La MRS – Méthode de Recrutement par Simulation : Comment accéder à l’emploi autrement ? Agence RENNES EST Rennes Mercredi 10 septembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Avec la Méthode de recrutement par simulation (MRS), peu importe votre niveau de diplôme et votre expérience : vous serez recruté sur vos habiletés à occuper le poste proposé et votre motivation !…

Avec la Méthode de recrutement par simulation (MRS), peu importe votre niveau de diplôme et votre expérience : vous serez recruté sur vos habiletés à occuper le poste proposé et votre motivation !La MRS consiste à repérer l’ensemble des capacités nécessaires pour réaliser un travail, puis à construire des exercices permettant de les évaluer chez les candidats.La MRS donne sa chance à tout le monde : Alors, pourquoi pas vous ?

30 min de WebinaireObjectif : Vous donnez des nouvelles clés pour élargir vos perspectives professionnelles, vous permettre de rencontrer des entreprises qui recrutent et envisager une nouvelle méthode de recrutement. 1ère partie « Qu’est ce que la MRS ? » : Interview en direct avec une Conseillère France Travail spécialiste de la MRS sur de département. 2ème partie « Donnons la parole » : On vous propose un extrait cours de 2-3 minutes de la satisfaction d’employeurs et candidats ayant bénéficié de ce dispositif. 3ème partie « Des événements à venir » : Présentation des offres du bassin de Rennes et des évènements sur notre page « Mes événements Emploi ».Ne manquez pas cette occasion de participer à cet événement et de booster vos chances pour accéder à des postes !Atelier coanimé par France Travail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-10T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-10T14:45:00.000+02:00

2

https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/487538

Agence RENNES EST 35000 Rennes La Pommeraie Rennes 35571 Ille-et-Vilaine