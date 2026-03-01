Flash expérience tournage 2h Studio Terre et Bien-Etre Concarneau

Flash expérience tournage 2h

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Réservez votre créneau de 2h d’atelier tournage.

Atelier tournage découvrir les gestes essentiels du céramiste potier. Ressentir la douceur du grès lisse ou de la porcelaine. .

Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58

