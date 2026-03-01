Flash expérience tournage 2h Studio Terre et Bien-Etre Concarneau
Flash expérience tournage 2h Studio Terre et Bien-Etre Concarneau samedi 28 mars 2026.
Flash expérience tournage 2h
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Réservez votre créneau de 2h d’atelier tournage.
Atelier tournage découvrir les gestes essentiels du céramiste potier. Ressentir la douceur du grès lisse ou de la porcelaine. .
Studio Terre et Bien-Etre 108 rue de Trégunc Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 6 51 36 83 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Flash expérience tournage 2h Concarneau a été mis à jour le 2026-03-09 par OTC CCA