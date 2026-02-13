FLASH, La Merise, Trappes

FLASH Mercredi 15 avril, 15h30 La Merise Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00

Flash est un jeune papillon. A peine sorti de sa chrysalide, il découvre qu’il est un éphémère. Passé la sidération – en 24h comment réussir sa vie ? – et sur les conseils d’un escargot, Il va partir à la recherche du stade de France et ses 454 projecteurs, le graal de tout papillon. Une folle journée commence !

Du Havre à Saint-Denis en passant par la Seine, une course contre la montre s’engage, propice aux bonnes ou aux mauvaises rencontres. Une chose est sure, à minuit tout sera fini. A moins que… On retient son souffle !

La Merise Place des Merisiers 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France 01 30 13 98 51 https://trappesmag.fr/la-merise [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3651 »}] La Merise accueille une saison variée et surprenante pour les petits et les grands avec des animations musicales et théâtrales et des spectacles de danse et de cirque.

