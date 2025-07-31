Flash Le petit papillon dont les minutes sont contées La Chapelle-Saint-Luc

Flash Le petit papillon dont les minutes sont contées

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc Aube

Auteur Vincent Tirilly, Compositeur Simon Mimoun, Mise en scène Vincent Tirilly, Simon Mimoun, Chorégraphie Camille Bonnenfant, Costumes & Accessoires Celia Canning, Mise en lumière Roxane Gzyl et Charles Des Rotours, Mise en Son Antoine Campredon, Construction décor Charles Des Rotours, Illustrations Vincent Caut, Interprètes Dorine Pouderoux / Julien Wolf / Simon Lehuraux / Stanislas de Lachapelle



Flash est un jeune papillon qui, à peine sorti de sa chrysalide, découvre qu’il est un éphémère. Passé la sidération et sur les conseils d’un escargot, il va partir à la recherche du stade de France et ses 454 projecteurs, le graal pour tout papillon. 24h d’une folle journée s’engage alors. Du Havre à Saint-Denis en passant par la Seine, un véritable contre la montre s’engage, propice aux bonnes ou aux mauvaises rencontres. Une chose est sure, à minuit tout sera fini. A moins que…



Flash est une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse et aux chansons. Sur le plateau, quatre comédiens chanteurs, danseurs, musiciens donnent vie à un bestiaire hétéroclite un éphémère inquiet, un escargot deux de tension, une souris enthousiaste, un blaireau givré, une vipère hargneuse, une mouche espionne, un corbeau mélomane et un gang de chats passablement énervé.



La voix off du narrateur donne le tempo, les tableaux s’enchaînent à un rythme effréné, le décor se transforme, le chrono défile, et les jeunes spectateurs retiennent leurs souffles jusqu’au coup de théâtre final. .

Espace Didier Bienaimé La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est +33 3 25 74 92 12 reservation@la-chapelle-st-luc.eu

