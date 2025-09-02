Flash – Le petit papillon dont les minutes sont contées Le Pin Galant Mérignac

Flash – Le petit papillon dont les minutes sont contées Le Pin Galant Mérignac mercredi 21 janvier 2026.

Flash – Le petit papillon dont les minutes sont contées Mercredi 21 janvier 2026, 14h30 Le Pin Galant Gironde

GÉNÉRAL : 10 € / ENFANTS-ÉTUDIANTS : 6 € / SCOLAIRES : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-21T14:30:00 – 2026-01-21T16:00:00

Fin : 2026-01-21T14:30:00 – 2026-01-21T16:00:00

Une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse et aux chansons !

Flash est un jeune papillon qui, à peine sorti de sa chrysalide, découvre qu’il est un éphémère. Passée la sidération et sur les conseils d’un escargot, il va partir à la recherche du stade de France et ses 454 projecteurs, le Graal pour tout papillon. 24h d’une folle journée s’engagent alors. Du Havre à Saint-Denis en passant par la Seine, c’est un véritable contre la montre, propice aux bonnes ou aux mauvaises rencontres. Une chose est sûre, à minuit tout sera fini. À moins que…

Sur le plateau, quatre comédiens chanteurs, danseurs, musiciens donnent vie à un bestiaire hétéroclite. La voix off du narrateur donne le tempo, les tableaux s’enchaînent à un rythme effréné, le décor se transforme, le chrono défile et les jeunes spectateurs retiennent leur souffle jusqu’au coup de théâtre final !

Romanesque et pétillante, une comédie musicale pour toute la famille.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.forumsirius.net/orion/mge.phtml?spec=2776 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Une comédie musicale familiale qui fait la part belle au jeu, à la danse et aux chansons ! tout public comédie

Lucie Locqueneux