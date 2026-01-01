Flash patrimoine Balade découverte de Chaniers Salle des fêtes Chaniers

Flash patrimoine Balade découverte de Chaniers

Salle des fêtes Rue des Sables Chaniers Charente-Maritime

Début : 2026-01-23 19:45:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Remontez le temps et découvrez l’histoire de ce petit village de Saintonge niché au creux de la Charente. Suivi du concert Fauré, fait rêver ! de la Saison pro du Conservatoire.

Salle des fêtes Rue des Sables Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

English :

Step back in time and discover the history of this small Saintonge village nestling in the Charente. Followed by the Fauré, fait rêver! concert from the Conservatoire’s Saison pro.

