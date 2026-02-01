Flash Pig en concert au Café de la Danse (Paris) Café de la Danse Paris

Flash Pig (Jazz) en concert au Café de la Danse (Paris) le 24.02.2026.

Formé il y a presque 15 ans sur les bancs du conservatoire de Paris… voilà un groupe qui dure et se bonifie pour devenir l’une des formations les plus attachantes de la scène française.

Une communication quasiment télépathique entre les deux frères Adrien et Maxime Sanchez (saxophone et piano) et leurs deux partenaires, tous deux parmi les instrumentistes les plus appréciés sur la scène actuelle : Florent Nisse à la contrebasse et Gautier Garrigue à la batterie.

Récompensé début 2023 par Jazz Magazine : Meilleur groupe de l’année 2022, ils ont donné des concerts inoubliables sur les grandes scènes !

The Mood For Love, album paru début 2024 et récompensé par l’Académie du Jazz (Meilleur album 2024) est une libre relecture musicale du chef-d’œuvre cinématographique In the Mood For Love (Wong Kar-wai, 2000), resté dans toutes les mémoires.

Avec cette nouvelle version de concert scénographié, Flash Pig emporte le public dans une rêverie musicale et visuelle envoutante; où musiques, lumières et décor nous transportent dans l’univers pictural et sensuel du film de Wong Kar-Waï.

Un concert comme dans un décor de cinéma avec des interludes entre les morceaux où les musiciens deviennent comme les figurants d’une scène de jazz club dans le Hong-Kong des années 60.

(Si vous souhaitez bénéficier d’une place au tarif exceptionnel de 14€, écrire à contact@colore.fr)

Découvrir le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=KaMTE82PcLs

Flash Pig – The Mood for Love.

Un concert jazz comme dans un décor de cinéma…

Le mardi 24 février 2026

de 20h00 à 23h00

payant

Tout public.

Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris

https://www.cafedeladanse.com/event/flash-pig-mood-for-love/ https://www.facebook.com/FlashPigQuartet/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/FlashPigQuartet/?locale=fr_FR



