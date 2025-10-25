Flash Pig – The Mood for Love / Solène Cairoli Trio / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB PARIS PARIS
Flash Pig – The Mood for Love / Solène Cairoli Trio / Festival Jazz Sur Seine JASS CLUB PARIS PARIS samedi 25 octobre 2025.
— Dans le cadre du festival Jazz Sur Seine
19h30 & 21h30
Le quartet FLASH PIG partage depuis sa création une envie commune : celle de jouer une musique ouverte et sans compromis, où chacun peut trouver sa liberté.
Pour autant les quatre musiciens ne renient pas la filiation à une certaine tradition du jazz, et revendiquent en particulier l’héritage de la scène free des années 70 (Keith Jarrett, Paul Motian, Charlie Haden, Ornette Coleman…).
Ce quartet formé il y a quinze ans déjà, affiche un sens mélodique et une maturité qui surprennent toujours. Un jazz d’aujourd’hui qui joue sur l’authenticité, la lenteur, les beautés calmes et les silences.
Adrien Sanchez / saxophone ténor, composition
Maxime Sanchez / piano, composition
Florent Nisse / contrebasse, composition
Gautier Garrigue / batterie, composition
22h30
Jam session animée par Solène Cairoli !
Levi Harvey / piano
Solène Cairoli / contrebasse
Jesus Vega / batterie
JASS CLUB PARIS
Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, devenu squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Le samedi 25 octobre 2025
de 19h30 à 02h00
payant
Tarifs concert en ligne : 12 à 19€
Tarifs concert sur place : 15 à 22€
Tarif jam session : 5€ sur place uniquement
Public adultes.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Anciennement nommé Le Barbizon (changement de propriétaire)PARIS
https://jassclub.paris/ contact@jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris